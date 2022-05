Stiri pe aceeasi tema

- Pretul unui Bitcoin a scazut miercuri sub pragul de 30.000 de dolari pentru a doua oara saptamana aceasta, dupa ce ultimele date au aratat ca inflația din Statele Unite continua sa se situeze la maximul ultimilor 40 de ani. Criptomoneda a scazut pana la 29.026 dolari, cel mai slab nivel din decembrie…

- Bitcoin și-a continuat declinul, luni, in urma vanzarilor masive de acțiuni de pe Bursa din Statele Unite, de saptamana trecuta. Aceste vanzari au destabilizat piața criptomonedelor, care a avut o contracție de aproximativ 10%, potrivit CNBC, citat de News.ro. Bitcoin, cea mai importanta moneda digitala…

- Pretul petrolului benchmark Arab Light vandut in Statele Unite in iunie a fost neschimbat fata de luna precedenta, cu 5,65 dolari pe baril peste indicele Argus Sour Crude (ASCI). Pretul petrolulului Arab Light vandut in Orientul Indepartat, aferent lunii iunie, este cu 4,40 dolari pe baril peste media…

- Preturile petrolului au pierdut teren miercuri pentru a cincea oara in ultimele sase zile, traderii reactionand la progresele discutiilor de pace dintre Rusia si Ucraina si la o crestere surprinzatoare a stocurilor din SUA, transmite Reuters.Piata petrolului inregistreaza fluctuatii mari de…

- La o zi de la anuntul lui Joe Biden privind interzicerea importurilor de petrol, gaze si carbune din Rusia, preturile la gaze si benzina au crescut considerabil in Statele Unite, iar astfel s-au format cozi in benzinarii. Pretul benzinei din SUA a atins un record istoric, iar media nationala a ajuns…

- Pretul petrolului a explodat marti, cotatia barilului de titei Brent apropiindu-se de pragul simbolic de 100 de dolari, dupa ce presedintele Vladimir Putin a ordonat luni seara armatei ruse "sa mentina pacea" in teritoriile separatiste pro-ruse din Ucraina carora le-a recunoscut independenta, informeaza…