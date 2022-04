Stiri pe aceeasi tema

- Leul a inceput saptamana cu o evoluție pozitiva, concretizata prin aprecierea fața de principalele valute. Cursul monedei unice a scazut de la 4,9419 la 4,9409 lei, care reprezinta minimul ultimelor șapte luni. In cursul nopții, pe piețele asiatice cotația euro a atins un maxim de 4,961 lei, insa tranzacțiile…

- Bursa din Moscova a anunțat joi dimineața ca tranzacționarea pe toate piețele a fost suspendata, fara a oferi niciun indiciu despre cand se va redeschide, in contextul in care președintele rus Vladimir Putin a ordonat o operațiune militara in Ucraina. Intr-un scurt comunicat pe site-ul sau, bursa a…

- Cea mai populara criptomoneda din lume, Bitcoin, a ajuns la 41.983 de dolari, marcand o crestere de 27% de la minimul anului de 32.950,72 dolari din 24 ianuarie, relateaza Reuters, citat de digi24.ro

- Investitorii se tem ca vine "o iarna a criptomonedelor", valoarea bitcoin fiind cu 50- sub nivelul sau record, relateaza CNBC. Bitcoin, cea mai valoroasa moneda virtuala din lume, a scazut luni, pentru scurt timp, sub 33.000 de dolari, la cel mai scazut nivel atins din iulie. De atunci, bitcoin a revenit…

