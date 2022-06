Bitcoin scade la minimul ultimelor 18 luni Bitcoin a cazut miercuri la minimul ultimelor 18 luni, tragand dupa sine și token-uri mai mici și adancind o prabușire a pieței declanșata de creditorul cripto Celsius, care a inghețat in aceasta saptamana retragerile clienților, relateaza Reuters. Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

- Cotatia bitcoin a scazut miercuri cu 6,3%, la 20.715,69 dolari, cel mai redus nivel din decembrie 2020, provocand declinul altor criptomonede mai mici, ceea ce arata ca recentele turbulente de pe piata nu se atenueaza, transmite Reuters, citeaza Agerpres.

