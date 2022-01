Stiri pe aceeasi tema

- Majorarile continue ale prețurilor, in special cele ale alimentelor, energiei și locuințelor, au crescut inflația din Statele Unite ale Americii la cel mai inalt nivel inregistrat din 1990 pana in prezent. Preturile de consum in Statele Unite ale Americii au continuat sa creasca in octombrie, americanii…

- Un agent chinez al serviciilor de informatii ale Beijingului a fost gasit vinovat, vineri, de spionaj economic de un tribunal federal din Statele Unite, pentru tentativa de furt de tehnologii spatiale americana si franceza, a anuntat Departamentul de Justitie al Statelor Unite, transmite AFP, potrivit…

- Forțele armate ale Indiei și Statelor Unite au inceput exerciții militare de amploare in estul Ladakh-ului, linga granița cu China, relateaza Noi.md. In cadrul manevrelor comune, armata americana și cea indiana practica ocuparea teritoriului din spatele liniilor inamice, precum și ofensiva trupelor…

- Printre dușmanii sai din anumite perioade, ii putem numara pe Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, James Madison și Thomas Jefferson, o galaxie virtuala de supernove ale Revoluției Americane. Totuși, și el a fost un erou revoluționar, primul ambasador al Statelor Unite in Marea Britanie, primul vicepreședinte…

- Fondatorul WikiLeaks ”arata foarte rau”, afirma partenera lui Julian Assange, Stella Moris, luni, inaintea examinarii de catre justitia britanica, incepand de miercuri, a unui apel al Statelor Unite impotriva unui refuz al extradarii australianului in aceasta tara, relateaza AFP. ”L-am vazut…

- Noile reguli vor limita tipul de instrumente financiare pe care le pot detine oficialii de rang inalt ai Fed, inclusiv interdictia achizitiilor de actiuni individuale sau de a detine obligatiuni individuale. De asemenea, imoun notificarea in avans si aprobarea oricaror tranzactii, stipuland ca investitiile…

- Mii de alergatori straini, intre care cetateni europeni, britanici, indieni si chinezi, nu vor putea participa la emblematicul maraton de la New York, programat pe 7 noiembrie, in ajunul redeschiderii frontierelor Statelor Unite, inchise de peste un an si jumatate din cauza pandemiei de coronavirus,…

- Camera Reprezentanților SUA urmeaza sa voteze marți în favoarea creșterii plafonului datoriei SUA pâna în decembrie, un ragaz așteptat într-un razboi nesfârșit și stresant pentru cea mai mare economie din lume, scrie AFP.Întrucât democrații au o majoritate…