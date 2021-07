Bitcoin recuperează din pierderi. Criptomoneda, în creștere cu aproape 11% Bitcoinul a recuperat o mare parte din pierderi si a ajuns duminica la aproape 39.000 de dolari, pentru prima data de la jumatatea lunii iunie. Criptomoneda se tranzacționa la aproximativ 38.059,84 dolari, conform datelor CoinDesk, citate de CNBC, in creștere cu aproape 11% fața de aceeași ora cu 24 de ore inainte. Bitcoin a atins […] The post Bitcoin recupereaza din pierderi. Criptomoneda, in creștere cu aproape 11% first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

