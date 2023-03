Stiri pe aceeasi tema

- Bitcoin a crescut cu pana la 10% in timpul tranzactiilor, fiind ulterior cotata in urcare cu 5%, la 22.374,68 dolari pe unitate, conform datelor Coin Metrics. Ether a crescut cu 2%, la 1.585,58 dolari pe unitate. Piata globala a criptomonedelor a castigat peste 70 de miliarde de dolari intr-un interval…

- "Am luat nota de reactia decisiva si rapida a autoritatilor SUA. La nivelul UE, exista o prezenta extrem de limitata a Silicon Valley Bank in UE si suntem in legatura cu autoritatile competente relevante", a precizat purtatorul de cuvant., transmite Reuters, relateaza Agerpres. Fondul de garantare a…

- Președintele american Joe Biden a declarat luni ca autoritațile de la Washington au luat toate masurile necesare pentru a asigura solvabilitatea depozitelor clienților Silicon Valley Bank dupa ce prabușirea bancii americane a provocat turbulențe majore pe piețe, relateaza Reuters.

- Directori companiilor de tehnologie, proeminenti investitori de risc si fondatori de firme, inclusiv CEO-ul OpenAI, Sam Altman, au incercat in weekendul trecut sa mentina in viata firmele ramase fara bani dupa prabusirea Silicon Valley Bank, transmite Reuters.Esecul dramatic de vineri al bancii,…

- Directori ai companiilor de tehnologie, proeminenti investitori de risc si fondatori de firme, inclusiv CEO-ul OpenAI, Sam Altman, au incercat in acest weekend sa mentina in viata firmele ramase fara bani dupa prabusirea Silicon Valley Bank, transmite agenția Reuters, citata de News.ro.

- Moneda stabila USD Coin (USDC) si-a pierdut corelatia cu dolarul si a scazut sambata la un minim istoric, dupa ce Circle, firma americana din spatele monedei, a dezvaluit ca unele dintre rezervele care o sustin erau detinute la Silicon Valley Bank, prabusita vineri, transmite Reuters. Circle detine…

- Preturile titeiului au scazut marti cu circa 2% din cauza ingrijorarilor legate de incetinirea cresterii economiei globale si de o crestere asteptata a stocurilor de petrol din SUA, transmite Reuters. Contractele futures pentru petrolul Brent pentru livrarea in martie au scazut cu 2,06 dolari, sau 2,3%,…

- Cresterea cotatiilor a fost limitata insa de ingrijorarile economice ale investitorilor. Scaderile mari ale preturilor petrolului din ultimele doua zile au fost cauzate de ingrijorarile legate de o recesiune globala, mai ales ca asteptarile economice pe termen scurt din cei doi mari consumatori de petrol…