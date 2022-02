Bitcoin, lovit din plin de conflictul din Ucraina

Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Tomac, eurodeputat roman, originar din Ucraina,a fost zilele trecute in regiunea Cernauți și a vorbit cu oamenii care sunt extrem de ingrijorați in ceea ce privește situația lor. Tomac crede ca inca mai este speranța sa poata fi oprit conflictul din statul vecin. Eurodeputatul PMP Eugen Tomac…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si rus, Vladimir Putin, care au discutat vineri la telefon timp de aproximativ ora si jumatate despre situatia sanitara din cauza pandemiei covid-19 si despre criza ucraineana, au ”constatat un dezacord”, dar au convenit asupra ”necesitatii unei dezescaladari”.…

- Atat deputații opoziției, cat și cei ai guvernarii se arata sceptici in privința izbucnirii unui razboi clasic in regiune, in contextul situației tensionate dintre Rusia și NATO. In timp ce aleșii poporului se arata aproape convinși ca forța dialogului și diplomația vor prevala asupra forței…

- Creșterea tensiunilor dintre NATO și Rusia cu privire la o noua invazie ruseasca in Ucraina a facut ca in Romania sa apara o tot mai activa propaganda anti-ucraineana, pe rețelele de socializare și chiar in presa. Mesajele au ca scop sa-i intoarca pe romani impotriva ucrainienilor, alimentand ideea…

- Rusia a declarat marți ca urmarește cu mare ingrijorare acțiunile SUA care au pus 8.500 de militari in alerta pentru a fi gata sa se desfașoare in Europa in cazul unei escalade a crizei din Ucraina.

- Conflictul dintre Rusia și Ucraina este iminent, dar nu se va desfașura mai devreme de o luna, din cauza ca rușii nu doresc sa umbreasca Jocurile Olimpice din China, susține europarlamentarul Eugen Tomac (PMP). „Nu mai este un secret pentru nimeni ca, la est de noi, un conflict militar poate izbucni…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, spune ca exista „unitate totala” printre puterile occidentale in ce privește criza din Ucraina și conflictul cu Rusia. Președintele american a facut declarațiile dupa o intalnire prin videoconferința cu lideri europeni și ai NATO, relateaza The Guardian. In același…

- Securitatea europeana depinde de securitatea Ucrainei, a declarat miercuri Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externa si securitate, Josep Borrell, în timpul unei vizite în regiunea Donbas din estul Ucrainei, avertizând ca Rusia se va confrunta cu grave…