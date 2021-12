Stiri pe aceeasi tema

- Bitcoin a scazut sambata cu 12,14%, pana la 47.176,09 dolari, pierzand 6.567,6 dolari fața de inchiderea anterioara, relateaza Reuters. Bitcoin, cea mai mare și cea mai cunoscuta criptomoneda din lume, a scazut cu 31,6% de la maximul anului de 69.000 de dolari, atins pe 10 noiembrie, scrie…

- Produsele si fondurile in criptomonede au atras investitii record de 9,5 miliarde de dolari in primele 11 luni ale acestui an, din partea investitorilor institutionali care s-au implicat in acrest sector in pofida scaderilor de preturi din ultimele cateva saptamani, potrivit datelor de luni ale platformei…

- Cotatia bitcoin a scazut marti cu peste 4%, ajungand sub nivelul de 60.000 dolari, pentru prima data de la 1 noiembrie, transmite Reuters, citat de agerpres. Cea mai importanta moneda digitala inregistrase saptamana trecuta un nivel record, 69.000 dolari, dar de atunci a scazut cu 14%, ajungand la…

- Criptomonedele pot provoca o criza financiara globala de amploarea celei din 2008, daca nu vor fi introduse reglementari dure, a declarat viceguvernatorul Bancii Angliei responsabil cu stabilitatea financiara, Jon Cunliffe, transmite Reuters.Cunliffe a comparat ritmul de crestere a pietei…

- Cotatia bitcoin a urcat duminica cu 0,49-, ajungand la 50.188,40 dolari, o crestere de 245,24 dolari fata de cotatia de sambata, transmite Reuters. Cea mai importanta moneda digitala a inregistrat o crestere de 81- fata de cea mai scazuta valoare din acest an, de 27.734 dolari, in data de 4 ianuarie.…

