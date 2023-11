Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea economiei romanesti a incetinit la 0,4% in trimestrul al treilea, fata de trimestrul precedent, dupa un avans de 1,3% in trimestrul doi fata de primul, a facut ca majorarea PIB-ului din primele noua luni fața de perioada similara din 2022 sa se limiteze la 1,1%. Aceste date și proiecția facuta…

- Prețul bitcoin a atins marti cel mai inalt nivel din ultimul an si jumatate si a depasit scurt timp valoarea de 35.000 de dolari in urma unei decizii a justiției americane, relateaza AFP și News.ro.

- Controversat, misterios, și din 2015 acuzat de fauda, Prințul Paul inca se afla in arest, in Franța, unde in ianuarie a.c. dadea interviuri in presa locala. Gasit vinovat in 2020 și trimis pentru 3 ani in spatele gratiilor, avea sa fuga din țara, iar autoritațile au pus sechesru pe averea sa, iar azi…

- Bitcoin a crescut la sfarșitul saptamanii trecute, dupa ce Congresul SUA a ajuns la un acord pentru a evita un blocaj al finanțarii guvernului federal. Bitcoin has spiked late in the week after the US congress hashed out a deal to prevent a government shutdown. Bitcoin a avut o ultima saptamana…

- Inceputul de octombrie a fost unul calm pentru leu in raport cu euro. In schimb, dolarul și francul elvețian s-au apreciat. Stabilitatea din piața a fost evidenta, in condițiile in care tranzacțiile se rezumau la culoarul 4,973 – 4,975 lei, iar media euro a scazut marginal de la 4,9746 la 4,9744 lei.…

- Tariful pentru gaz ar putea fi ajustat in 2024, daca prețul gazului va fi de 450$ pentru mia de metri cubi. Declarația a fost facuta de șeful Moldovagaz. „Maxim ce putem obține, daca prețul de procurare va fi 450$, putem vedea anumite schimbari a tarifului la nivel de 20%-21%”, a anunțat Vadim Ceban.…

- Piața valutara a fost foarte calma joi, dupa ce s-a anunțat creșterea inflației din SUA și in așteptarea deciziei de politica monetara a BCE, care a majorat, in partea a doua a zilei, rata de referința din zona euro. Cursul euro a scazut marginal de la 4,9697 la 4,9695 lei, intr-o ședința in care culoarul…

- Primaria Comunei Tuzla, cu sediul in Comuna Tuzla, str. Constantei, nr. 80A, jud. Constanta, organizeaza licitatie publica, in data de 27.09.2023, ora 14:00.Obiectul licitatiei: vanzarea unui teren intravilan, apartinand domeniului privat al Comunei Tuzla, judetul Constanta: teren intravilan cu numar…