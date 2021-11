Kenneth Griffin, CEO miliardar al fondului speculativ american Citadel, crede ca o moneda din rețeaua Ethereum va inlocui Bitcoin ( BTC ) ca principala moneda digitala. Citadel gestioneaza peste 40 de miliarde de dolari de capital – un sfert din volumul tranzacționarii de pe piața de valori din Statele Unite. In timpul summitului DealBook de miercuri, 10 noiembrie , gazduit de The New York Times, Griffin a spus ca anticipeaza ca „concepția bazata pe bitcoin va fi inlocuita de concepția bazata pe Ethereum in urmatoarea generație de criptomonede”. El a adaugat ca criptomonedele bazate pe Ethereum…