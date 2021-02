Stiri pe aceeasi tema

- Bitcoin este fara indoiala criptomoneda la care toata planeta este atenta in aceasta perioada. Daca in weekend Bitcoin trecuse de pragul de 30.000 de dolari pentru prima data, acum pare ca moneda are un nou varf. In aceasta dupa-amiaza tranzacționarea Bitcoin s-a facut cu peste 38.000 de mii de dolari,…

- Bitcoin a depasit pragul de 30.000 de dolari, pentru prima oara in Cotatia bitcoin, prima criptomoneda descentralizata, a depasit sambata pragul de 30.000 de dolari, pentru prima oara de la crearea sa, in urma cu 11 ani, informeaza Hotnews. In jurul orei 13.13 GMT (15.13 la Bucuresti), pretul bitcoin…

- Criptomoneda bitcoin a depasit pentru prima data plafonul de 25.000 de dolari, cel mai ridicat nivel inregistrat vreodata, transmite Reuters. Cea mai cunoscuta criptomoneda a atins sambata nivelul record de 25.022 dolari pe platforma de tranzactionare Bitstamp. Mircea Badea spunea, in urma…

- Bitcoin a atins miercuri pragul de 20.000 de dolari pentru prima data, dupa ce a crescut cu 4,5% la 20.440 dolari.Criptomoneda a caștigat peste 170% in acest an, susținut de cererea investitorilor atrași de potențialul sau de caștiguri rapide, pretinsa rezistența la inflație și

- Miercuri, la ora 13.50 GMT (15.50, ora Romaniei), un bitcoin valora 20.145,02 de dolari, apreciindu-se cu 3,8- in timpul sedintei, iar la putin timp dupa aceea a atins un nivel istoric de 20.398,50 de dolari, potrivit unor date compilate de agentia Bloomberg.

