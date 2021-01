Stiri pe aceeasi tema

- Atacul asupra Capitolului l-a facut pe cel care tocmai a devenit cel mai bogat om din lume sa critice Facebook si sa recomande Signal, potrivit news.ro. Elon Musk a rabufnit pe Twitter la adresa Facebook, dupa atacul sangeros asupra Capitolului. Antreprenorul american crede ca Facebook este…

- Cine ar fi zis ca Elon Musk ar putea aduna intr-un timp atat de scurt, atat de mulți bani? Imaginați-va ca la inceputul anului trecut, in 2020, fondatorul Space X avea 27 de miliarde de dolari avere. Acum a ajuns la peste 185 de miliarde de dolari!!! L-a depașit și pe Jeff Bezos, a carui... View Article

- Preturile petrolului au urcat, marti, cu aproape 5%, in urma informatiilor ca Arabia Saudita va reduce in mod voluntar productia de petrol, in cadrul unui acord la nivelul statelor din OPEC+ de a mentine productia neschimbata, pe fondul incertitudinilor legate de cerere in contextul pandemiei de…

- Tanarul de 30 de ani este un mare fan al cantareței Celine Dion, iar ideea de a-și schimba numele i-a venit in Ajunul Craciunului, dupa prea multe pahare de vin, potrivit New York Post.„Restricțiile din pandemie sunt ultima mea grija. Tocmai am ajuns acasa și am deschis corespondența. Se pare ca la…

- Benzina si motorina se vor scumpi la pompa cu 6 bani pe litru incepand de vineri, 1 ianuarie 2021, ora 0:00, ca urmare a majorarilor de accize operate conform Codului fiscal. Astfel, de la 1 ianuarie 2021, acciza pentru benzina fara plumb are o valoare de 1.827,13 lei pe mia de litri, in crestere de…

- Și acțiunile Tesla au fost sub presiune la debutul în S&P 500, informeaza Fox Business, în contextul în care o tulpina de coronavirus cu raspândire mai rapida a fost descoperita în Marea Britanie. Prețul acțiunilor companiei din Palo Alto, California, a scazut cu 6,3%…

- Elon Musk l-a devansat pe cofondatorul Microsoft, Bill Gates, și a devenit cea de-a doua cea mai bogata persoana din lume, potrivit Bloomberg Billionaires Index . Valoarea neta a CEO-ului Tesla se ridica acum la aproximativ 128 de miliarde de dolari, dupa ce a crescut cu nu mai puțin de 100 de miliarde…