- Piața criptomonedelor este din nou in scadere, cotația Bitcoin coborand miercuri pana aproape de 6.000 de dolari - o scadere de aproape 2% intr-o zi, ceea ce inseamna o scadere de peste 50% in acest an. Etherum a scazut cu peste 3%, iar Ripple a scazut cu aproximativ 4%, informeaza Mediafax.Peste…

- Robor la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei. Marti, acesta a crescut la 2,93%, cel mai mare nivel din 10 octombrie 2014, cand a fost 2,95%. Miercuri, indicele a stagnat. Indicele a crescut accelerat incepand din 13…

- Bitcoin a coborat pana la cel mai scazut nivel din februarie, ajungand miercuri la valoarea de 6.450 de dolari, reinnoind preocuparile investitorilor privind viabilitatea criptomonedei pe termen lung, relateaza Bloomberg. Bitcoin a coborat pana la cel mai scazut nivel din februarie, ajungand…

- Piata criptomonedelor a fost afectata, la sfarșitul saptamanii trecute, de un masiv atac al hackerilor, din cauza caruia zeci de miliare de dolari s-au pierdut, iar Bitcoin a inregistrat o scadere dramatica. Peste 4o de miliarde de dolari s-au a pierdut in acest weekend, iar Bitcoin a suferit o cadere…

- CURS VALUTAR BNR 15 MAI 2018. Leul atinge un nou maxim al ultimelor patru luni in fata monedei europene. Euro scade nesemnificativ, dar ramane la 4,62 lei, si atinge un nou minim al ultimelor patru luni in fata leului: 4,6283 lei/euro (15 ianuarie 2018: 4,6256 lei/euro). Moneda europeana a…

- Cotatia petrolului West Texas Intermediate (WTI), de referinta în SUA, a depasit luni pragul de 70 de dolari/baril, acesta fiind cel mai ridicat nivel din noiembrie 2014 pâna astazi.Totodata, cotatia contractelor futures cu titei Brent, un alt indicator de referinta pentru…

- ROBOR la trei luni a crescut la 2,22%, cea mai ridicata valoare din 5 decembrie 2017. Potrivit economica.net, Maximul ultimilor trei ani si jumatate a fost atins pe 27 octombrie 2014 cand ROBOR 3M a fost cotat la 2,33%. ROBOR ...

- Bitcoin s-a apreciat marti cu 0,7%, la peste 8.000 de dolari pe unitate, dupa ce directorul general al FMI, Christine Lagarde, a vorbit despre beneficiile aduse de criptomonede si de tehnologia blockchain, care pot reduce costurile tranzactiilor, relateaza MarketWatch, preluat de News.ro. Într-o…