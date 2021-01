Bitcoin ajunge la un nou nivel record: 33.000 de dolari pe unitate Valoarea bitcoin, cea mai cunoscuta criptomoneda din lume, a atins un nou record istoric sambata, fiind evaluata 33.000 de dolari, anunța CNN. Bitcoin și-a triplat valoarea in anul 2020, crescand constant, chiar atunci cand piața bursiera s-a prabușit. Investitorii au fost tot mai atrași de aceasta, precum și de alte criptomonede, pe masura ce dolarul american a continuat sa scada. Ba mai mult, este de așteptat ca bitcoin sa continua sa creasca, iar Rick Rieder, directorul de investiții de la BlackRock (BLK), a declarat ca moneda digitala ar putea inlocui aurul.Comparativ, la inceputul acestui… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

