Bitcoin a scăzut sub 50.000 de dolari pe unitate, după declaraţiile făcute recent de Elon Musk şi Janet Yellen Cea mai valoroasa criptomoneda din lume a coborat cu 11% in 24 de ore, coborand pana la un minim al zilei de 45.041 dolari pe unitate, revenind ulterior pana la 48.080 dolari pe unitate. Si alte criptomonede, cu o valoare mai mica, precum ether si XRP, au avut o evolutie negativa. Ether a scazut cu 11%, la 1.573 dolari pe untiate, in timp ce XRP a coborat cu 17%, la circa 47 de centi pe unitate. Yellen a declarat luni ca bitcoin este ”o modalitate extrem de ineficienta de a efectua tranzactii” si a avertizat in privinta utilizarii sale in scop ilicit. Yellen a spus si ca bitcoin are un imact negativ… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bitcoin a scazut luni cu peste 10%, la 51.993 de dolari pe unitate, dupa ce miliardarul Elon Musk, proprietarul Tesla, a afirmat weekendul trecut ca preturile criptomonedelor ”par ridicate”, transmite Reuters, scrie news.ro. La un anumit moment, bitcoin a scazut sub nivelul de 50.000 de dolari…

- Pasionații de criptomonede au avut o supriza neplacuta. Moneda virtuala, Bitcoin, s-a devalorizat in urma unor declarații ale lui Elon Musk, potrivit Reuters. Bitcoin a scazut luni cu peste 10%, la 51.993 de dolari pe unitate, dupa ce fondatorul Tesla a declarat weekend-ul trecut ca preturile Bitcoin…

- La un anumit moment, bitcoin a scazut sub nivelul de 50.000 de dolari pe unitate, la un minim al zilei de 47.700 de dolari pe unitate, potrivit datelor oferite de Coin Metrics. Nu este clar ce a provocat scaderea de luni a bitcoin. Sambata, Musk a afirmat ca preturile bitcoin si ether par exagerate.…

- Bitcoin a scazut puternic vineri și se indreapta catre cea mai puternica scadere saptamanala din luna martie 2020, relateaza Reuters, conform Mediafax. Cea mai populara criptomoneda a lumii a scazut cu mai mult de 5%, pana la minimul a aproape trei saptamani, de 28.800 dolari pe piețele asiatice,…

- Bitcoin a mai pierdut 8% din valoare, in ultimele 24 de ore. Piata criptomonedelor s-a redus cu peste 100 de miliarde de dolari in doua zile Bitcoin a scazut joi pentru a doua zi consecutiv, cu 8%, pierderile din ultimele 48 de ore fiind de peste 10%. Pe ansamblul pietei criptomonedelor, capitalizarea…

- Joi, Bitcoin a coborat cu 8%, la un minim de 31.007 dolari pe unitate, coborand sub nivelul de 32.000 de dolari pentru prima oara din 11 ianuarie, potrivit datelor site-ului CoinDesk. Cea mai valoroasa criptomoneda din lume a urcat la inceputul acestei luni pana la 41.940 de dolari pe unitate, dar in…

- Declaratiile noului secretar al Trezoreriei SUA (echivalentul ministrului de finante in tarile europene), Janet Yellen, dar si temerile investitorilor legate de performantele Bitcoin au tras in jos valoarea criptomonedei, formandu-se un prag de suport in jurul a 34.000 de dolari. Cu toate…

- Bitcoin și alte monede digitale s-au depreciat luni, fapt care a șters aproximativ 170 de miliarde de dolari de pe intreaga piața a criptomonedelor, relateaza CNBC, conform Mediafax. Capitalizarea de piața a criptomonedelor a ajuns luni la 959,53 miliarde de dolari, la 12:10 ora Singapore,…