- Bitcoin și-a continuat declinul, luni, in urma vanzarilor masive de acțiuni de pe Bursa din Statele Unite, de saptamana trecuta. Aceste vanzari au destabilizat piața criptomonedelor, care a avut o contracție de aproximativ 10%, potrivit CNBC, citat de News.ro. Bitcoin, cea mai importanta moneda digitala…

- Prețul eGold, criptomoneda romanilor de la Elrond, a picat luni, 9 mai 2022, la cel mai scazut nivel al anului, urmand tendințele generale de pe piața crypto. Potrivit cotațiilor afișate pe Coinmarketcap, luni, EGLD a picat pana la 106 dolari și 62 de cenți, cel mai scazut nivel din august 2021 pana…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a scazut cu 1,6%, actiunile companiilor din sectorul de retail coborand cedl mai mult, cu 2%, in timp ce aproape toate sectoarele si bursele majore au terminat in teritoriu negativ. Indicele DAX al bursei din Frankfurt a coborat cu 1,6%, CAC 40 al bursei din Paris cu 1,73%,…

- Euro, la cel mai scazut nivel din ultimii cinci ani, in comparație cu dolarul: A coborat sub 1,06 dolari pe unitate Euro, la cel mai scazut nivel din ultimii cinci ani, in comparație cu dolarul: A coborat sub 1,06 dolari pe unitate In cursul zilei de miercuri, euro s-a prabușit fața de dolarul american,…

- Euro a ajuns, miercuri, la cel mai scazut nivel dupa 2017 deoarece investitorii sunt tot mai ingrijorati de perspectivele de crestere globala si de inflatie astfel ca au cumparat dolari, in timp ce rezultatele mixte ale companiilor au dus din nou la scaderea pietelor bursiere, scrie Reuters. Dolarul…

- Euro a crescut joi de la 4,9422 la 4,9441 lei, intr-o ședința mai agitata, in care tranzacțiile s-au realizat intre 4,9339 și 4,947 lei. Dobanzile interbancare au continuat sa creasca, la valori care se mai inregistrau in urma cu noua ani, și se apropie rapid de pragul psihologic de 5%. Joi, indicele…

- Declararea independenței celor doua republici „populare” din estul Ucrainei și intrarea trupelor rusești „pacificatoare” in acestea, sunt considerate de catre investitori drept un „fait accompli” iar aversiunea fața de risc s-a redus. Euro a scazut in cursul nopții la un minim de 4,942 lei, insa tranzacțiile…

- Vineri, principalii indicatori bursieri Nasdaq și Dow Jones de la Wall Street au terminat in puternica scadere. Declarația americana privind posibilitatea reala a unei invazii ruse in Ucraina a avut, dupa cum se vede, un impact imediat la Bursa din New York, in special asupra prețului petrolului. Investitorii…