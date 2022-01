Cea mai valoroasa criptomoneda din lume in functie de capitalizarea de piata a scazut pana la 39.558 dolari pe unitate, cel mai redus nivel atins din 5 august. Ulterior, bitcoin a fost tranzactionata in declin cu 4,7%, fiind cu peste 40% sub nivelul record de 69.000 dolari pe unitate atins in noiembrie.