Stiri pe aceeasi tema

- Moneda a urcat cu peste 3%, la un maxim istoric de 50.487 de dolari, potrivit datelor Coin Metrics. In timpul tranzactiilor s-a retras sub acest nivel, fiind cotata in urcare cu 0,2%, la 48.760 de dolari pe unitate. Companii mari, precum Tesla si Mastercard si-au demonstrat sprijinul pentru criptomonede.…

- Bitcoin a mai pierdut 8% din valoare, in ultimele 24 de ore. Piata criptomonedelor s-a redus cu peste 100 de miliarde de dolari in doua zile Bitcoin a scazut joi pentru a doua zi consecutiv, cu 8%, pierderile din ultimele 48 de ore fiind de peste 10%. Pe ansamblul pietei criptomonedelor, capitalizarea…

- Joi, Bitcoin a coborat cu 8%, la un minim de 31.007 dolari pe unitate, coborand sub nivelul de 32.000 de dolari pentru prima oara din 11 ianuarie, potrivit datelor site-ului CoinDesk. Cea mai valoroasa criptomoneda din lume a urcat la inceputul acestei luni pana la 41.940 de dolari pe unitate, dar in…

- Bitcoin a scazut pentru a doua zi joi, ducand pierderile monedei digitale la peste 10% in 48 de ore și ștergand miliarde de dolari din piața criptomonedelor, relateaza CNBC, potrivit Mediafax. Bitcoin a scazut cu peste 6% joi, pana la 31.310 dolari, scazand sub nivelul de 32.000 dolari pentru…

- Bitcoin a depasit joi 40.000 de dolari pe unitate, atingand un nou maxim record, iar capitalizarea totala a pietei criptomonedelor a depasit pentru prima oara 1.000 de miliarde de dolari, transmite CNBC. Criptomoneda a urcat joi la 40.188 de dolari pe unitate, la doar cateva ore dupa ce trecuse…

- Criptomoneda XRP a scazut miercuri cu 24% din cauza acuzatiei aduse companiei Ripple de Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare (SEC), de efectuare a unor tranzactii cu instrumente financiare neinregistrate de 1,3 miliarde de dolari, transmite Reuters. XRP, a treia cea mai importanta…

- Bitcoin a atins o alta etapa in cursa sa din 2020, crescand cu 9% pana la un nou record istoric de aproximativ 19.860 dolari, peste maximul anterior de 19.783 dolari din decembrie 2017, potrivit CNBC . Bitcoin a crescut cu peste 175% de la sfarșitul anului 2019. Prețurile a scazut sub 4.000 dolari in…

- Bitcoin a atins o alta etapa in cursa sa din 2020, crescand cu 9% pana la un nou record istoric de aproximativ 19.860 dolari, peste maximul anterior de 19.783 dolari din decembrie 2017, relateaza CNN, potrivit Mediafax. Bitcoin a crescut cu peste 175% de la sfarșitul anului 2019. Prețurile…