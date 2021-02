Nu știm ce sa ne mai facem cu Bitcoinul, acum e sus, acum scade destul de mult. Luni a fost la 51.993 de dolari, cu o scadere de mai bine de 10 procente, asta in condițiile in care ajunsese duminica la 58.000 de dolari pe unitate. Ce-a zis Elon Musk in week-end, inainte sa se... View Article