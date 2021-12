Bitcoin a revenit duminică peste nivelul de 50.000 de dolari pe unitate Cea mai cunoscuta criptomoneda din lume a urcat cu 2,11%, avansand cu 1.044,80 de dolari fata de inchidere precedenta, la 50.445,34 dolari pe unitate. Bitcoin s-a apreciat cu 81,9% comparativ cu un minim al acestui an de 27.734 de dolari pe unitate, atins pe 4 ianuarie. Ether, monedalegata de reteaua de blockchain ethereum, a avansat duminica cu 0,26%, la 4.100 de dolari pe unitate, avansand cu 10,78 de dolari comparativ cu inchiderea precedenta. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

