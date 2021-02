Bitcoin a depășit pragul de 50.000 de dolari. E pentru prima oară Criptomoneda Bitcoin a depasit marti, pentru prima data, pragul de 50.000 de dolari. Se continua astfel o tendinta de apreciere alimentata de interesul marilor banci si companii precum Tesla. In jurul orei 12:35 GMT, un bitcoin costa 50.547,70 dolari, cel mai ridicat nivel din istorie, in crestere cu 4,4% comparativ cu sedinta precedenta, si o apreciere de aproape 72%, comparativ cu cotatia inregistrata la inceputul anului. Cea mai mare parte a acestor castiguri a fost inregistrata dupa ce producatorul de automobile electrice a anuntat ca a cumparat echivalentul a 1,5 miliarde dolari in bitcoin.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Criptomoneda Bitcoin a depasit marti, pentru prima data, pragul de 50.000 de dolari, continuand o tendinta de apreciere alimentata de interesul marilor banci si companii precum Tesla. In jurul orei 12:35 GMT, un bitcoin costa 50.547,70 dolari, cel mai ridicat nivel din istorie, in crestere cu 4,4% comparativ…

- Criptomoneda bitcoin a depasit marti, pentru prima data, pragul de 50.000 de dolari, continuand o tendinta de apreciere alimentata de interesul marilor banci si companii precum Tesla, informeaza AFP, citat de agerpres.ro.In jurul orei 12:35 GMT, un bitcoin costa 50.

- Criptomoneda bitcoin a depasit marti, pentru prima data, pragul de 50.000 de dolari, continuand o tendinta de apreciere alimentata de interesul marilor banci si companii precum Tesla, informeaza AFP.In jurul orei 12:35 GMT, un bitcoin costa 50.547,70 dolari, cel mai ridicat nivel din istorie, in crestere…

- Criptomoneda Bitcoin s-a tranzactionat luni la 33.365 dolari in Asia, dupa ce a urcat duminica la un nivel record de 34.800 dolari, ceea ce inseamna o crestere cu aproximativ 800% din martie, pe fondul interesului crescut din partea marilor investitori, transmite Reuters. Cea mai cunoscuta criptomoneda…

- Pretul Bitcoin a urcat sambata pana la 33.099 dolari pe unitate, in conditiile in care majoritatea platformelor au fost inchise in primul weekend din 2021. Ulterior, Bitcoin a fost cotata in crestere cu 12%, la 32.883 dolari pe unitate. Bitcoin a avansat cu peste 300% in 2020 si s-a apreciat cu peste…

- Bitcoin atinge valoarea record de 28.600 de dolari și incheie 2020 cu o creștere anuala de aproape 300%. Cum funcționeaza cea mai cunoscuta criptomoneda Criptomoneda Bitcoin si-a continuat miercuri aprecierea, atingand o valoare record de 28.599,99 dolari, ceea ce inseamna o apreciere de 295% pe parcursul…

- Bitcoin a depașit, sambata, pragul de 25.000 de dolari, cel mai ridicat nivel inregistrat vreodata de cea mai cunoscuta criptomoneda din lume. Sambata, valoarea unui bitcoin era de 25.022 dolari pe platforma de tranzactionare Bitstamp . Bircoinul a oscilat foarte mult in 2020. La inceputul acestui an…

- Capitalizarea bursiera a constructorului american de automobile electrice Tesla Inc a trecut marti pragul de 500 de miliarde de dolari, pe masura ce investitorii s-au grabit sa cumpere actiuni inainte de includerea companiei in indicele bursier S&P 500, transmite Reuters. Marti, la debutul…