Bitcoin a crescut cu peste 10%, la un nivel record: 43.625 de dolari

- Producatorul american de automobile electrice Tesla a anuntat ca a investit luna trecuta 1,5 miliarde de dolari in cea mai populara criptomoneda, ceea ce a facut ca luni cotatia bitcoin sa urce cu peste 10%, la un nivel record, transmite Agerpres , citand agenția Reuters. Dupa anunțul Tesla, cotatia…

- Tesla a investit 1,5 miliarde de dolari in bitcoin, o decizie care intervine la cateva zile dupa ce Elon Musk, CEO-ul producatorului de vehicule electrice, si-a modificat prezentarea pe Twitter cu mesajul #bitcoin, in contextul in care pretul bitcoin a crescut cu 50% de la inceputul anului, relateaza…

- Cererea de aur pe plan global a scazut cu 14% anul trecut, la 3.759,60 tone, cel mai redus nivel din 2009, din cauza impactului pandemiei de coronavirus (COVID-19), arata datele publicate de Consiliul Mondial al Aurului (WGC), transmit Reuters si Xinhua, preluate de Agerpres. Cererea pentru bijuterii…

- Bitcoin a atins un nou maxim istoric. Criptomoneda a ajuns miercuri sa valoreze 35.000 de dolari. Potrivit CNBC , valoarea bitcoin a crescut la peste 35.000 de dolari. Noul record a fost inregistrat la doar cateva zile dupa o scadere de peste 10%, la 29.316 dolari. Conform datelor Coin Metrics, valoarea…

- Valoarea bitcoin, cea mai cunoscuta criptomoneda din lume, a atins un nou record istoric sambata, fiind evaluata 33.000 de dolari, anunța CNN. Bitcoin și-a triplat valoarea in anul 2020, crescand constant, chiar atunci cand piața bursiera s-a prabușit. Investitorii au fost tot mai atrași de aceasta,…

- Cripto-moneda Bitcoin si-a continuat miercuri aprecierea, atingand o valoare record de 28.599,99 dolari, ceea ce inseamna o apreciere de 295% pe parcursul acestui an, pe fondul interesului crescut din partea marilor investitori, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Corpul de Control al prim-ministrului…

- Analiza: Bitcoin a stabilit un nou record pe 1 decembrie, apropiindu-se de 20.000 dolari. Cat de sigure sunt investițiile in monede vituale Cotatia bitcoin (BTC) s-a apropiat de 20.000 de dolari pe bursele principale, la 1 decembrie, iar pe termen lung, digitalizarea si nevoia de active alternative…

- Bitcoin a atins cel mai ridicat nivel ultimii trei ani, pe masura ce investitorii se asteapta ca moneda virtuala sa fie accceptata pe scara tot mai larga Bitcoin a atins, marti, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, criptomoneda fiind perceputa ca o protectie fata de inflatie, in timp ce investitorii…