- Prețurile petrolului au crescut vineri, 15 iulie, pe fondul perspectivei unei creșteri mai puțin agresive a ratei dobinzii in SUA. Preocuparile cu privire la o redresare a cererii frineaza creșterea, transmite RBC-Ucraina cu referire la Reuters. Contractele futures pentru țițeiul Brent pentru livrare…

- Preturile petrolului aproape au stagnat, miercuri, si au ramas sub 100 de dolari pe baril, dupa date privind cresterea stocurilor americane de titei, in timp ce cifrele inflatiei din SUA au sustinut argumentele pentru o noua majorare mare a ratei dobanzii de catre Rezerva Federala (Fed), transmite Reuters.…

- Moneda euro a coborat miercuri, pentru scurt timp, sub pragul simbolic de un dolar. Este o situatie fara precedent dupa luna decembrie 2002, afectata de politica Fed de majorare agresiva a dobanzilor si ingrijorarile cu privire la riscul de recesiune in zona euro, transmite Reuters. La scurt timp dupa…

- Cursul de schimb euro-dolar a coborat marti la cel mai scazut nivel din ultimii 20 de ani, moneda unica fiind aproape la paritate cu dolarul, ca urmare a tensiunilor de pe piata energetica provocate de razboiul din Ucraina, transmite AFP.

- Bitcoin a inregistrat in trimestrul al doilea al acestui an cea mai ampla pierdere din mai mult de un deceniu, de circa 58%, potrivit datelor furnizate de CryptoCompare, transmite CNBC. Bitcoin a scazut de la nivelul de 45,524 de dolari pe unitate consemnat la inceputul trimestrului al doilea la circa…

- Cotatia bitcoin a scazut sambata sub pragul de 20.000 de dolari, cel mai redus nivel din ultimele 18 luni, continuand o tendinta de scadere care se manifesta de cateva luni, pe masura ce investitorii abandoneaza activele riscante in contextul cresterii dobanzilor, transmite Reuters.

- Bitcoin, in picaj liber. Moneda virtuala a ajuns la o valoare de sub 24.000 de dolari, cea mai mica din ultimii 2 ani Bitcoin a scazut cu peste 10% in ultimele 24 de ore, coborand sub 24.000 de dolari pe unitate. Este cel mai mic preț inregistrat in ultimii 2 ani. Maximul istoric a fost inregistrat…

- Cea mai mare criptomoneda in functie de capitalizarea de pieta a scazut cu 4,8%, pana la 29.827,50 dolari pe unitate, conform Coin Metrics. In sesiunea anterioara, bitcoin a avansat mai mult de 4%, fiind tranzactionata peste 31.000 de dolari pe untate. Ether a scazut cu 4%, la 1.784,43 dolari pe unitate.…