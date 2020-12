Stiri pe aceeasi tema

- Bitcoin a atins o alta etapa in cursa sa din 2020, crescand cu 9% pana la un nou record istoric de aproximativ 19.860 dolari, peste maximul anterior de 19.783 dolari din decembrie 2017, relateaza CNN, potrivit Mediafax. Bitcoin a crescut cu peste 175% de la sfarșitul anului 2019. Prețurile…

- Bitcoin a atins, marti, cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, criptomoneda fiind perceputa ca o protectie fata de inflatie, in timp ce investitorii se asteapta ca aceasta sa fie accceptata pe scara to mai larga, transmite Reuters. Pretul bitcoin, cea mai importanta criptomoneda in functie…

- Bitcoin a urcat, joi, pentru scurt timp, la peste 16.000 de dolari pe unitate, la un nivel care nu a mai fost atins din ianuarie 2018, transmite CNBC potrivit news.ro.Criptomoneda a crescut la un maxim de 16.019 dolari pe unitate, fiind ulterior tranzactionata la 15.887 de dolari, in urcare…

- Cea mai cunoscuta criptomoneda din lume a fost tranzactionata joi la un pret de 15.233 de dolari pe unitate potrivit datelor oferite de site-ul CoinDesk. Valoarea bitcoin s-a dublat in acest an, in contextul masurilor de stimulare fara precedent adoptate de guverne si de bancile centrale in timpul pandemiei…

