Bistrițenii se dau pe brazdă: Văd cerșetorii și anunță Poliția Locală! Un bărbat cu probleme psihice, internat forțat Campania intensa de combatere a cerșetoriei pare sa ii transforme și pe bistrițeni. Aceștia au inceput sa sesizeze polițiștii locali atunci cand vad pe cineva apeland la mila publicului. Un barbat cu probleme psihice, internat forțat. In ultimele luni, cerșetorii depistați de polițiștii locali și angajații DAS apeland la mila publicului au fost sancționați. Minorii gasiți la cerșit au fost preluați de Protecția COpilului BN. Se pare ca și bistrițenii incep sa ințeleaga sa NU mai dea bani, ci sa anunțe autoritațile. In ultimele zile, in urma sesizarilor cetațenilor au fost identificați mai mulți… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

