Bistrițenii care pleacă în concedii: Întâmpinați de așteptări infernale în vămi Bistrițenii care au ales sa plece in concedii in perioada sezonului estival, vor fi intampinați de așteptari infernale in majoritatea vamilor care devin tot mai aglomerate. Turiștii care se indreapta spre plajele din Grecia și Bulgaria trebuie sa se inarmeze cu rabadre. Trecerea prin vamile: Calafat, Giurgiu, Nadlac II, Negru Voda, Siret și respectiv Varșand, se face cu un timp mediu de așteptare intre 60 și chiar 180 de minute. In special la Giurgiu se identifica un trafic infernal datorita numarului mare de mijloace de transport prezentate la control, ceea ce ar putea sa depașeasca o așteptare… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

