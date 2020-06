Bistrițean, la spital, în șoc hipotermic! Ce a făcut Un tanar de 29 de ani a ajuns la spital, dupa ce a sarit intr-un bazin de captare a apei. Acesta a suferit un șoc hipotermic. La fața locului a intervenit un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanța (SAJ) Bistrița-Nasaud. Tanarul a fost transportat la UPU Bistrița. „Pacientul era conștient, dar hipotermic. I s-a acordat asistența medicala și a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența Bistrița pentru investigații și tratament„, a declarat dr. Annabella Muzsi – managerul SAJ Bistrița-Nasaud. Incidentul s-a produs pe strada Burgului din municipiul Bistrița.… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

