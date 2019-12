Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia de aprindere a luminilor din bradul de Craciun de la Rockefeller Center a fost vizionata de mii de spectatori care s-au adunat miercuri pe strazile din New York, relateaza DPA. In cadrul traditionalului eveniment festiv, 50.000 de beculete multicolore montate pe opt kilometri…

- Centrul municipiului Buzau s-a umplut pana la refuz, duminica seara, pentru cel mai așteptat moment al zilei de 1 Decembrie: aprinderea iluminatului festiv. Artisti de muzica populara au asigurat atmosfera de sarbatoare. Momentul a coincis cu deschiderea Targului de Craciun organizat de Primarie. Autoritațile…

- latoul din centrul municipiului Buzau s-a umplut pana la refuz, duminica seara, pentru cel mai asteptat moment al zilei de 1 Decembrie: aprinderea iluminatului festiv. Artisti de muzica populara au asigurat atmosfera de sarbatoare. Momentul a coincis cu deschiderea Targului de Craciun organizat de…

- La Timișoara a fost aprisn iluminatul festiv de sarbatori. Chiar de 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei. Este și ziua cand a fost deschis Targul de Craciun. Centrul urbei este plin de luminițe și de casuțe albe, cu tot felul de produse de sezon. The post A fost aprins iluminatul festiv de sarbatori,…

- Aprinderea iluminatului de sarbatori in Brașov va avea loc duminica, 1 decembrie 2019, incepand cu ora 17.30, in cadrul unui eveniment ce se va desfasura in Piata Sfatului. In seara Zilei Naționale a Romaniei, care da startul sarbatorilor de iarna la Brașov, pe scena vor urca artistii din…

- Aprinderea iluminatului de Sarbatori si deschiderea oficiala a Targului de Craciun va avea loc sambata, 30 noiembrie, pe pietonalul Stefan cel Mare si Sfant, in fata Primariei Municipiului Iasi. La eveniment vor participa Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei regale romane, alaturi de Alteta Sa…

- Programul manifestarilor din zilele de 30 noiembrie si 1 decembrie 2019 Sambata, 30 noiembrie 2019: • ora 12.00 – Dezvelirea statuii Regelui Ferdinand I pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfant, in fața Primariei Municipiului Iași, in prezența Majestații Sale Margareta, Custodele Coroanei regale romane,…

- In Craiova a inceput montarea iluminatului festiv. Craiovenii care au trecut in aceste zile prin centrul orasului au remarcat faptul ca primaria a demarat actiunea de montare a luminitelor de sarbatori. Cu toate ca vremea de afara nu te duce deloc cu gandul la Craciun si sarbatorile de iarna, amenajarea…