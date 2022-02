Un tanar de 25 de ani din Prundu Bargaului, care conducea o motocicleta off-road, tip cross, neinmatriculata, a fost retinut de politisti dupa o urmarire in trafic. ”Azi-noapte, in urma probatoriului administrat, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Prundu Bargaului au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui tanar de 25 de ani, din Prundu Bargaului, cercetat pentru infractiuni la regimul rutier. In fapt, ieri, in jurul orei 16,30, pe strada Secu, din localitate, politistii l-au observat in trafic, in timp ce conducea o motocicleta off-road, tip cross, iar in momentul in care a observat echipajul,…