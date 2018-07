Stiri pe aceeasi tema

- Un turist ceh in varsta de aproximativ 40 de ani s-a prabusit de pe o stanca, de la o inaltime de 20 de metri, in Muntii Rodnei. Se pare ca acesta a suferit un traumatism cranian, insa este constient si cooperant. Un elicopter SMURD il va prelua de la locul incidentului.

- Forțele de intervenție au fost alertate, vineri, in jurul orei 11:00, despre faptul ca un barbat a cazut de pe stanca, de la o inaltime de aproximativ 20 de metri. Evenimentul s-a petrecut in Valea Vinului, zona Varfului Tomnatic, județul Bistrița-Nasaud. Victima este conștienta, insa zona…

- Pompierii Detasamentului Zalau din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” Salaj au fost solicitati sa intervina luni, 25 iunie, in jurul orei 19.30, in localitatea Girceiu, pentru a salva un cal cazut intr-un sant de pe marginea drumului. Animalul a fost scos si predat proprietarului.…

- Fostul presedinte al Curtii Constitutionale a Romaniei, Augustin Zegrean, a salvat un tanar in varsta de 25 de ani care cazuse intr-o groapa adanca de patru metri. Incidentul s-a petrecut in noaptea de luni spre marti, in zona in care locuiește Augustin Zegrean. Un tanar a cazut intr-o groapa adanca…

- Una dintre victimele accidentului produs marti dimineata pe DN 17, la iesirea din orasul Beclean, a fost preluata de un elicopter SMURD, dupa ce a suferit multiple traumatisme, iar alte doua persoane au fost transportate la spital pentru investigatii medicale de specialitate. Potrivit…

- Tanarul in varsta de 25 de ani a cazut intr-o groapa adanca de patru metri, iar fostul presedinte al Curtii Constitutionale a Romaniei, Augustin Zegrean, care locuieste in zona, a auzit bubuitura puternica si tipetele tanarului ramas captiv.Desi groapa sapata de muncitorii de la canalizare…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud, un TIR incarcat cu azotat de amoniu a luat foc, joi dupa-amiaza, la urcare in Pasul Tihuta, interventia fiind dificila din cauza riscului semnificativ de explozie. "Din ultimele informatii, incendiul se manifesta…

- Paramedicii de la SMURD incearca, la aceasta ora, sa resusciteze o fetita care, se pare, a cazut dintr-o caruta, in localitatea Zizin. „Intervenim cu doua echipaje SMURD. Echipajul de terapie intensiva aflat la fața locului a gasit-o in stop cardio-respirator. Sunt executate manevre de resuscitare”,…