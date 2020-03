Doi tineri din judetul Bistrita-Nasaud, care in urma cu doi ani au intrat in casa unui elvetian, asupra caruia au exercitat acte de violenta ce au condus la decesul victimei, si de unde au furat bani si bunuri, au fost trimisi in judecata de catre procurorii bistriteni si vor fi judecati in tara pentru faptele lor. Potrivit raportului de activitate pe luna februarie, postat joi pe site-ul Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud, cei doi au fost trimisi in judecata "pentru infractiunile de omor calificat si talharie calificata, constand in aceea ca, la data de 4 martie 2018, impreuna…