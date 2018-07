O tanara in varsta de 28 de ani a cazut, sambata dimineata, de la etajul al patrulea al unui bloc de locuinte din municipiul Bistrita, la fata locului fiind trimis echipajul de terapie intensiva mobila al SMURD, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud. Tanara a fost gasita constienta, cu un traumatism la coloana vertebrala si a fost transportata la Spitalul Judetean de Urgenta pentru investigatii medicale suplimentare. In cauza se efectueaza cercetari pentru a se stabili imprejurarile in care a avut loc incidentul, daca acesta a fost sau nu o tentativa de sinucidere.…