- Un barbat de 31 de ani a murit, iar un copil de 7 ani e grav ranit, dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit violent intr-o curba de un stalp de electricitate și s-a rasturnat, vineri seara, pe raza localitați Sangeorgiu de Padure. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Mureș,…

- Un tanar din Republica Moldova a fost gasit impuscat pe un camp, in Bistrita. Barbatul de 31 de ani a fost gasit sambata dimineața in localitatea Cepari. La locul faptei nu a fost gasita nicio arma, anchetatorii urmand sa stabileasca daca a fost folosita una letala sau neletala. Se pare ca acesta a…

- Un elev in varsta de 17 ani, de la Liceul tehnologic din comuna Feldru, judetul Bistrita-Nasaud, a reclamat miercuri, la numarul de urgenta 112, ca a fost agresat de doi colegi in timpul unei pauze, potrivit datelor comunicate AGERPRES de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Avram Iancu” Cluj a reacționat, pe rețelele sociale, în urma tragediei soldata cu moartea unui adolescent de 14 ani, lovit pe trecerea de pietoni de o autospeciala SMURD.Adolescentul, surdomut, a traversat strada pe culoarea…

- Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj a demarat o ancheta dupa ce un detinut din Penitenciarul Targu Jiu a fost gasit spanzurat sambata dimineata, a informat purtatorul de cuvant al institutiei, Andrei Lazar. Potrivit sursei citate, barbatul avea…

- O femeie in varsta de 61 ani din judetul Bistrita Nasaud si a pierdut viata, in aceasta seara, dupa ce a fost lovita de o masina condusa de un tanar in varsta de 19 ani, pe DN 17, potrivit datelor comunicate AGERPRES de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ , Crina Sirb.…

- O femeie de 85 ani din localitatea Matei, judetul Bistrita Nasaud, a fost gasita fara suflare miercuri dimineata, de preotul din localitate, cazuta intr un sant, in zapada, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, scrie Digi 24.Femeia a fost dusa de sateni intr o casa, iar in sprijin au…

