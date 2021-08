Bistriţa-Năsăud: Şofer arestat preventiv după ce, beat fiind, a accidentat mortal un biciclist Un sofer de 30 de ani din comuna Rebrisoara, care in urma cu trei zile a provocat, beat fiind, un accident pe DN 17C, in urma caruia un biciclist de 75 de ani a decedat, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, potrivit buletinului de presa remis marti de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud. Accidentul s-a produs sambata dimineata pe raza localitatii Cosbuc, unde cel arestat l-a acrosat cu autoturismul pe care il conducea pe barbatul care circula pe bicicleta, in aceeasi directie de mers. Biciclistul de 75 de ani a decedat, ulterior, la spital. In ziua producerii accidentului,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

