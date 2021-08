Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii unui operator regional de apa din judetul Bistrita-Nasaud, in frunte cu managerul firmei, au fost primiti cu ostilitate miercuri, in comuna Telciu, de catre locuitorii care nu doresc sa incheie contracte cu societatea, desi detin bransamente si utilizeaza acest serviciu. Reprezentantii…

- Evenimentele din ultima perioada - atat cele care il privesc pe ministrul Justiției, cat și cele care il privesc pe prim-ministru - gasesc coaliția de guvernare intr-o situație tensionata. Dincolo despre discuții despre remanieri și amenințari voalate pentru miniștrii neperformanți, in spatele „cortinei”…

- Alimentarea cu apa a localitaților județului Neamț a ajuns din nou in atenția Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. Dupa ce anul trecut alimentarea cu apa a municipiului Roman a fost obiectul unei hotarari a Comitetului, populația ajungand in pragul disperarii, astazi, 12 august, a fost emisa…

- Doua familii din comuna Cumpana au de acum un loc doar al lor pe care sa il numeasca acasa Terenul a fost asigurat de Primaria Cumpana, care se va ocupa si de racordarea caselor la utilitati Locuintele se construiesc dupa un proiect pilot, obtinut in urma concursului de arhitectura "Acasa pentru umanitate"…

- Alunecarea de teren produsa miercuri seara pune in pericol tot mai multe gospodarii din satul Cherasti, comuna Rosiile. De la o ora la alta, s-a decis sa fie evacuate alte și alte familii. Sunt acum la rude, insa autoritatile cauta loc sa le cazeze pentru nu se știe cata vreme.

- S-a nascut la data de 28 august 1939 in comuna Reteag, județul Bistrița Nasaud. In anul 1966 s-a casatorit cu invațatoarea Maria și doi ani mai tarziu, in anul 1968 a fost hirotonit preot pentru parohia Bața, comuna Petru Rareș, județul Bistrița Nasaud. In anul 1979 a fost transferat la Parohia Ortodoxa…

- In comuna Sanmartin, din județul Cluj, au fost demarate trei investiții fara nicio noima. Este vorba despre trei poduri care duc spre nicaieri, ceea ce inseamna ca banii publici au fost aruncați pe fereastra. Situația a fost remarcata de grupul ”Clujul Civic”. ”In weekendul asta am vazut in zona comunei…

- Angajații care au ramas cu zile de concediu din 2019 pot sa se bucure de ele pana la 30 iunie 2021: In ce situație este posibila compensarea in bani Angajații care au ramas cu zile de concediu din 2019 pot sa se bucure de ele pana la 30 iunie 2021: In ce situație este posibila compensarea in bani In…