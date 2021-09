Stiri pe aceeasi tema

- Incidența cazurilor de Covid-19 se apropie de 3 la mia de locuitori in orașul Bistrița, iar autoritațile anunța restricții. Potrivit prefectului județului Bistrița-Nasaud, situația este una critica, asta pentru ca in spitale paturile pentru bolnavii cu Covid s-au ocupat, atat la ATI, cat și la secția…

- Cluj-Napoca a ajuns la o rata de infectare COVID-19 de 2,03 la mia de locuitori si, daca aceasta nu va scadea sub doi la mie, municipiul va intra de vineri in scenariul galben, care presupune o serie de restrictii pentru locuitori. „Asa cum am procedat in cazul fiecarei unitati administrativ-teritoriale,…

- Cluj Napoca se pregatește sa introduca restricții impotriva COVID-19, dupa ce rata de infecatre a depașit 2,03 la mia de locuitori. Autoritațile au anunțat ca daca incidența nu va scade sub 2 la mie, municipiul va intra de vineri in scenariul galben.

- Municipiul Cluj-Napoca a ajuns astazi, 14 septembrie 2021, la o rata de infectare COVID-19 de 2,03 la mia de locuitori si, daca aceasta nu va scadea sub 2/1.000, de vineri va intra in scenariul galben, care presupune o serie de restrictii pentru populatie. „Asa cum am procedat in cazul fiecarei unitati…

- S-a impus carantina și intr-o localitate din Sibiu, fiind prima zona din județ in care se impun restricții din cauza ratei de infectare crescute. La acest moment, nu mai puțin de 11 arata scara infectarilor la mia de locuitori. Autoritațile locale anunța reguli dure in urmatoarea perioada.

- Pana in prezent, cele mai multe cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost inregistrate in București. Mai exact, 395 de persoane au primit un rezultat pozitiv in urma testarilor. Pe locul al doilea in ceea ce privește numarul de cazuri de infecție cu COVID-19 se afla județul Timiș , cu 146 de cazuri,…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 953 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți…

