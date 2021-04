Stiri pe aceeasi tema

- 122 de foști deputați și senatori iși vor pensiile speciale inapoi, la doua luni de cand au fost abrogate. Conform G4Media .ro, au depus acțiuni in instanța și au apelat la cei mai cotați avocați care sa ii reprezinte in procesele deschise impotriva statului. In ultimele doua zile, in 20 de instanțe…

- Peste 100 de foști deputați și senatori iși vor pensiile speciale inapoi, la doua luni de cand au fost abrogate. Conform G4Media, au depus acțiuni in instanța și au apelat la cei mai cotați avocați care sa ii reprezinte in procesele deschise impotriva statului.

- 122 de foști parlamentari iși cer in instanța pensiile speciale, pe care le-au pierdut ca urmare a votului din 17 februarie, cand noul Parlament investit a renunțat la aceste privilegii. Conform g4media.ro, multe dintre procesele deschise de foștii parlamentari sunt susținute de avocații Casei de Avocatura…

- Suparați ca li s-au taiat pensiile speciale, Ioan Oltean și alți șase foști parlamentari bistrițeni au acționat in instanța decizia mai marilor țarii. Aceștia iși cer pensiile speciale inapoi, abrogate prin legea adoptata in Parlament in februarie 2021. In luna februarie 2021, Parlamentul a doptat…

- In ultimele zile, 122 de foști parlamentari au dat in judecata secretariatele Camerei Deputaților și Senatului, solicitand instanțelor sa le oblige la repunerea in plata a pensiilor speciale pe care le primeau inainte de februarie 2021. Pensiile... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Cand disputele politice se desfasoara in jurul unor idei, a unor principii, este normal sa fie discrepante intre actorii politici. Fiecare partid vede reformarea unui sector in felul sau. O masura luata poate avea sau nu poate avea succesul scontat. De exemplu PSD a propus transport gratuit pe calea…

- Pensiile speciale ale parlamentarilor au fost taiate, așadar 700 de foști parlamentari nu o sa mai primeasca banii. Insa economia ce se va face la buget este una mica luand in considerare sumele pensiilor care inca ajung in portofelele unor foști angajați. George Simion, adevarul despre taierea pensiilor…

- COMUNICAT DE PRESA| Beniamin Todosiu (USR PLUS): Parlamentul Romaniei are obligația legala și morala sa elimine pensiile speciale Deputatul USR PLUS de Alba, Beniamin Todosiu, a susținut, miercuri, in Parlamentul Romaniei, o declarație politica privind eliminarea pensiilor speciale. Parlamentarul a…