- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Bistrita-Nasaud a decis impunerea de restrictii in comunele Branistea, Sieu Odorhei si Ciceu Mihaiesti, unde incidenta cazurilor de COVID-19, in ultimele 14 zile, a depasit 1,5 la 1.000 de locuitori, informeaza Agerpres.La Branistea, restrictiile…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Bistrita-Nasaud a decis aplicarea de restrictii in comunele Sintereag si Cetate, unde incidenta cazurilor de COVID-19 a depasit, in ultimele 14 zile, rata de 1,5 infectari la mia de locuitori, potrivit informatiilor furnizate, miercuri, de Institutia…

- UPDATE – Direcția de Sanatate Publica Galați anunța ca incidența infectarilor cu SARS-CoV-2 in ultimele 14 zile, calculata la mia de locuitori, a depașit pragul de 1 la mie in mai multe localitați. Astfel, in municipiul Galați se inregistreaza 1,56 cazuri la mia de locuitori, 4,74 in comuna Cuca, 1,55…

- In contextul creșterii numarului cazurilor de COVID-19 in Dej, și implicit a ratei de incidența, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj a decis sa inchida restaurantele, cafenelele și barurile din Dej. Terasele raman deschise. Prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean a anunțat, in…

- Prefectura Bihor a anunțat marți ca restaurantele și cafenelele sunt inchise de miercuri in localitațile Boianu Mare și Magești, unde incidența cazurilor de Covid a crescut, potrivit Mediafax.Potrivit deciziei luate marți de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Bihor, lista…

- Restaurantele și salile de jocuri de noroc din municipiul Bacau și din inca 91 de localitați ale județului se pot redeschide, deoarece incidența cazurilor de COVID-19 a scazut sub 1.5/1.000 de locuitori. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Unitatile de invatamant din doua localitati din judetul Olt trec in scenariul 3 de functionare, care prevede cursuri exclusiv online, dupa cresterea cazurilor de COVID-19. Masura a fost luata in urma declansarii unui focar la un centru de ingrijire si asistenta.Prefectura Olt a transmis joi,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a analizat dinamica infectarilor COVID 19 la nivelul UAT-urilor. Astfel, s-a decis ca la Spermezeu sa se ridice restricțiile. Intr-o comuna restricțiile inca sunt valabile, iar in alta, localurile vor servi doar la terase. Dinamica evoluției cazurilor de…