- Femeia de 38 de ani, diagnosticata cu handicap psihic grav, care a fost gasita in urma cu trei zile de politisti inchisa intr-o anexa a locuintei asistentei personale, va fi internata, sambata seara, la Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita, pentru a fi evaluata, a declarat, pentru Agerpres, presedintele…

- La laboratorul RT PCR din cadrul spitalului se fac deja peste 100 de teste, zilnic. Cadrele medicale au prioritate. Iar 150 de angajați ai DGASPC au fost testați negativ. Tototdata, Consiliul Județean a alocat fonduri pentru achiziționare a inca 5.000 de kituri de testare. Din data de 22 aprilie, și…

- Grupul de comunicare strategica a emis un nou raport privind numarul de decese al romanilor depistați cu Covid 19. Printre cei 22 anunțați se numara și un bistrițean. E cazul al 12-lea la nivelul județului. Astazi, la nivelul țarii, s-au inregistrat 34 de noi cazuri de deces a unor persoane depistate…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat decesul unei femei din județul nostru, diagnosticata pozitiv cu COVID 19. Astfel, numarul deceselor la nivelul județului ajunge la 11. Iar național, la 392. S-au anunțat alte cinci decese a unor pacienți diagnosticați cu COVID 19, la doar cateva minute de la…

- Deces 388Femeie, 66 ani din județul Vrancea. Internata in 11.04.2020 in Spitalul Municipal Adjud. Contact cu caz confirmat in timpul ședinței de hemodializa. Recoltat pentru COVID-19 in data de 11.04.2020.Rezultat pozitiv in data de 12.04.2020.Decedat in data de…

- Un al doilea polițist local a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Acesta era in concediu medical de mai bine de o saptamana, iar in weekend a ajuns la spital și a fost testat. De asemenea, un cadru medical de la Ambulanța Nasaud a fost de asemenea depistat pozitiv cu Covid. Se pare ca polițistul local…

- O asistenta de la substatia Nasaud a Serviciului de Ambulanta Judetean a fost, depisata pozitiv cu COVID-19 si internata la Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita.„In cursul zilei de 13 aprilie, o asistenta din Substatia Nasaud a Serviciului de Ambulanta Judetean a fost depistata pozitiv cu COVID-19.…

- Organizatiile PSD, ALDE si Pro Romania au decis sa formeze o alianta electorala pentru alegerile locale din vara acestui an si sa aiba candidati unici in toate cele 62 de unitati administrativ-teritoriale, dar si pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean in județul Bistrita-Nasaud. Este…