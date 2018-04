Politistul in varsta de 44 ani, care vineri seara, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, a produs un accident pe DN 17 in urma caruia un biciclist si-a pierdut viata, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, potrivit unor surse judiciare. Politistul primise, sambata dimineata, mandat de retinere pentru 24 de ore. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe langa Judecatoria Bistrita. Barbatul decedat avea 48 ani si era din comuna Sanmihaiu de Campie. Acesta se deplasa pe DN 17, la iesirea din municipiul Bistrita spre localitatea componenta Viisoara, in momentul in care a fost accidentat…