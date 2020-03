Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele celor doi polițiștii bistrițeni care au fost plasați in izolare la domiciliu, dupa ce au intrat in contact cu un șofer botoșanean diagnosticat ulterior cu COVID – 19, sunt negative. In județ, peste 2.800 de persoane se afla in izolare la domiciliu sau in carantina. Instituția Prefectului…

- Astazi, prefectul Silviu Ungur a transmis un mesaj tuturor maramuresenilor, dar si informatii esentiale care vizeaza definitia a ceea ce inseamna “contact” al unei persoane infectate cu Covid-19. Totodata, reprezentantul Guvernului in teritoriu a punctat si faptul ca, persoanele izolate la domiciliu…

- Sonia Argint-Ionescu este suspecta de coronavirus dupa ce a intrat in contact cu o persoana care a fost testata pozitiv cu Covid-19. Sonia Argint Ionescu a facut dezvaluirea pe contul sau de Facebook. Prezentatoarea de televiziune a intrat in contact direct cu o persoana care a fost invitata in emisiunea…

- Potrivit prefectului de Argeș, Emanuel Soare, in județ, in acest moment, 192 de persoane sunt izolate la domiciliu și o persoana la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgența din Pitești. Persoanei spitalizate i s-au recoltat probe in urma cu cateva zile, rezultatul fiind negativ. A…

- O femeie, in varsta de 51 de ani, din județul Olt, Romania, a fost diagnosticata pozitiv cu coronavirus. Potrivit autoritaților, aceasta ar fi intrat in contact cu barbatul de 71 de ani, din Suceava, diagnosticat cu COVID -19 dupa ce s-a intors din Italia.

- CARAS-SEVERIN – In aceasta dimineata, Directia de Sanatate Publica Caras-Severin a transmis situatia persoanelor din judet care s-au autoizolat la domiciliu, dupa ce au venit din Italia. Astfel, incepand de ieri, sase persoane au iesit de sub aceasta restrictie preventiva, respectiv trei persoane din…