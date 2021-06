Stiri pe aceeasi tema

- Zona de munte e mai rece, dar narcisele nu se tem de temperaturi scazute. Parfumul și splendoara lor, „la inalțime”, vor putea fi admirate, incepand de saptamana viitoare, și in Munții Rodnei. Administrația Parcului Național Munții Rodnei a venit cu o veste buna. Narcisele infloresc timid și in zona…

- Conducerea Parcului Național Munții Rodnei a anunțat ca narcisele au inceput timid sa infloreasca, perioada optima pentru vizitare fiind dupa data de 3 iunie, cand vor fi inflorite in totalitate. Pentru urcare se recomanda traseul de pe Izvorul Roșu – Dealul Popii. „Va rugam inainte de a va porni la…

- Cum va evolua economia Romaniei? Mugur Isarescu si greii BNR au anuntat ca asta se va intampla in conditiile unei incetiniri considerabile de ritm in trimestrul I, urmata de o accelerare modesta in trimestrul II. Aceste concluzii, dar si altele, printre care cele referitoarea la impactul Planului Național…

- Numarul turistilor sositi in primele doua luni din 2021 a fost de 18,7 mii persoane, fata de 37,2 mii persoane in primele doua luni din 2020, inregistrandu se o scadere de 49,8 , conform datelor oficiale furnizate de Directia Judeteana de Statistica Constanta.Si numarul innoptarilor scade: 44,0 mii…

- Vizitatorii au facut fotografii in mijlocul lanurilor cu flori in toate nuantele imaginabile, de la portocaliu si roz la galben si mov, in faimoasele gradini din localitatea Carlsbad, California, care si-au redeschis portile pentru public, informeaza Reuters luni. Populara atractie turistica a fost…

- Vizitatorii au facut fotografii in mijlocul lanurilor cu flori in toate nuantele imaginabile, de la portocaliu si roz la galben si mov, in faimoasele gradini din localitatea Carlsbad, California, care si-au redeschis portile pentru public, informeaza Reuters luni. Populara atractie turistica…

- Anul trecut a fost unul dezastruos pentru hotelierii din Grecia, avand incasari cu pana la 80% mai mici decat in anii precedenți. Iar unul dintre motivele principale, in special pentru zona de nord a Greciei, a fost lipsa turiștilor din Romania: doar...