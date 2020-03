Peste 8,7 kilograme de cannabis si 400 grame de cocaina, aduse din Spania prin intermediul unei firme de curierat, au fost interceptate si indisponibilizate in cadrul unei actiuni de prindere in flagrant desfasurate joi de DIICOT si Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, pe raza municipiului Bistrita. Potrivit unui comunicat de presa remis, vineri, de DIICOT, cel care a ridicat pachetele este un tanar de 26 de ani, care, in incercarea de a scapa de oamenii legii, a aruncat din autoturism geanta de voiaj in care se aflau drogurile, fiind oprit ulterior pe raza localitatii Salva. Tanarul…