Stiri pe aceeasi tema

- Un padurar din cadrul Ocolului Silvic Dealu Negru a fost trimis in judecata de catre procurorii bistriteni pentru delapidarea a peste 13.500 de metri cubi de material lemnos din gestiune, pe care ulterior i-a vandut altor trei persoane, intocmind si acte false in acest sens, informeaza Agerpres Potrivit…

- Ziarul Unirea 2,9 metri cubi de material lemnos confiscați de jandarmii aiudeni. Persoanele care le transportau nu dețineau aviz de insoțire Joi, 05 decembrie, jandarmii din cadrul Secției de Jandarmi Aiud au depistat pe raza localitații Aiud, doua persoane ce transportau cu ajutorul caruțelor, material…

- Un barbat din Bistrița-Nasaud care in urma cu trei ani a accidentat mortal o adolescenta, a fost trimis in judecata de procurori, pentru ucidere din culpa. Dosarul este inregistrat pe rolul Judecatoriei Beclean. Un barbat din Bistrița-Nasaud, care a provocat in urma cu trei ani un accident mortal,…

- In perioada 11-17 noiembrie, polițiștii suceveni au constatat doua infracțiuni și au aplicat 139 de sancțiuni contravenționale, in cuantum de aproximativ 78.200 de lei, in cadrul acțiunilor pentru combaterea delictelor silvice. Totodata, polițiștii au confiscat 208,5 metri cubi de material lemnos in…

- Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Alba impreuna cu jandarmii si specialistii silvici au continuat seria actiunilor, cu efective suplimentare, pentru prevenirea si combaterea delictelor silvice. In ultimele 7 zile au fost facute 58 de controale in teren si pe drumurile publice. Politistii…

- Ieri, 31 octombrie 2019, in jurul orei 13.00, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni, in timp ce acționau pe DJ 762, pe raza comunei Vidra, au oprit, pentru control, un camion condus de un tanar de 26 de ani, din comuna Bistra. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca șoferul…

- Ziarul Unirea „Captura” a polițiștilor din Șugag: 15 metri cubi de material lemnos fara documente legale confiscate de polițiști in urma unui control la o societate comerciala „Captura” a polițiștilor din Șugag: 15 metri cubi de material lemnos fara documente legale confiscate de polițiști in urma unui…

- Politisti ialomiteni actioneaza pe raza intregului judet pentru prevenirea si combaterea comertului ilegal cu material lemnos provenit din taieri ilegale. Timp de o luna au fost aplicate 22 de sanctiuni pentru contraventii silvice si a fost confiscata cantitatea de 23 de metri cubi de material lemnos.