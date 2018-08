Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane, intre care doi copii de 6 si 2 ani, au fost ranite, sambata dimineata, intr-un accident rutier in localitatea Blajenii de Sus, judetul Bistrita-Nasaud, dupa ce masina in care se aflau a lovit un stalp. O femeie a ramas incercerata, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Accidentul s-a produs pe drumul ce leaga localitațile timișene Lenauheim și Iecea Mare. Conducatorul auto a pierdut controlul volanului, iar autoturismul s-a izbit violent de un cap de pod dupa care s-a dat de mai multe ori peste cap. Conducatorul auto, fiul sau minor, dar și un alt barbat…

- Duminica in zori, pe DN14 in localitatea Slimnic, in jurul orelor 04.00, un tanar in varsta de 20 ani din județul Sibiu, aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice- cu rezultat 0,70mg/l alcool pur in aerul expirat, in timp ce conducea un autoturism din direcția Sibiu-Mediaș, pe un sector de drum…

- O familie de ucraineni, care se afla in vizita in Romania, s-a rasturnat cu masina intr-o curba periculoasa. Toate victimele constiente. La fata locului s-a deplasat un echipaj de prim ajutor cu medic de la Pascani. Mama si cei doi copii au fost preluati si internati la centrul de primiri urgente Pascani. …

- Un barbat din Gherla aflat pe o motocicleta a fost ranit intr-un accident produs vineri seara, la ieșirea din Fizeșu Gherlii spre Țaga, scrie GherlaINFO.ro . Accidentul s-a produs in jurul orei 19:30, cand motociclistul, un barbat in varsta de 55 de ani, din Gherla, care circula spre Țaga, a fost acroșat…

- Doi copii și o femeie aflata la volanul unui autoturism au fost raniți, dupa ce mașina a fost scapata de sub control și a intrat in coliziune cu un stalp pentru iluminat. Accidentul s-a produs luni seara, in jurul orei 18.00, in timp ce o femeie de 39 de ani din municipiul Suceava conducea ...

- Un tânar de 29 de ani din Timisoara si-a înjunghiat sotia, apoi a încercat sa-si ia viata intrând cu masina într-un stâlp. A scapat cu viata si, înainte sa fie dus la spital, si-a marturisit fapta. Va avertizam ca urmeaza informatii cu un puternic impact…

- Un tanar de doar 29 de ani din Gorj și-a ucis cu brutalitate soția, apoi a incercat sa se sinucida. Apoi, s-a urcat la volanul mașinii personale și a gonit cu viteaza intr-un stalp, vrand sa se sinucida.