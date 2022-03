Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, susține ca Romania ar trebui sa profite de criza actuala, mai ales ca piețele se reconfigureaza și apar oportunitați noi. Condiția este, insa, sa nu mai exportam materie prima, ci sa o procesam in tara și sa vindem produse agroalimentare cu valoare inalta. „De…

- Chesnoiu a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca agricultura Romaniei a fost supusa in ultimii doi ani unor factori de risc externi. „Agricultura Romaniei a fost supus in ultimii doi ani unori factori de risc externi care s-au manifestat destul de pregnant. Daca 2020 am avut un an agricol…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, spune ca la minister se face monitorizarea stocurilor in permanenta, atat la nivelul comerciantilor si furnizorilor de cereale, cat si la nivelul industriei de morarit si panificatie si sunt intocmite zilnic rapoarte, iar datele arata ca sunt suficiente stocuri…

- Omenirea s-ar putea confrunta cu o criza alimentara. Mircea Coșea: Romania ar putea fi intr-o situație fantastica Omenirea s-ar putea confrunta cu o criza alimentara. Mircea Coșea: Romania ar putea fi intr-o situație fantastica Omenirea s-ar putea confrunta peste cațiva ani cu o criza alimentara profunda…

- Se preconizeaza o criza alimentara in Romania? Ministrul Agriculturii a facut un anunț despre raționalizarea alimentelor. El spune ca nu exclude o criza alimentara in țara noastra și a vorbit despre raționalizarea alimentelor, așa cum se intampla inainte de Revoluția din 1989. Adrian Chesnoiu a vorbit,…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a declarat ca exclude aparitia unei crize alimentare in Romania si ca nu ne vom intoarce la rationalizarea alimentelor, asa cum era inainte de 1989, fiind in analiza metode de interventie pentru sprijinirea producatorilor si consumatorilor.

- „Va anunt ca am inceput schema de ajutoare de stat pentru perioada 2022 - 2027, cu accentul mai ales pe zonele care au fost mai putin dezvoltate si zona de nord-est a Romaniei este una dintre zonele care are nevoie ca de aer de investitii. (...) Important este ca in primul trimestru al acestui an, din…

