Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 33 de persoane ranite vor fi transportate la spitalele din municipiul resedinta de judet, dupa ce un autobuz s-a rasturnat luni dimineata, pe autostrada A1, pe breteaua de iesire spre Aeroportul International Sibiu, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu. „Victimele…

- Peste 280 de locuințe din județul Covasna sunt afectate de ape și mai multe porțiuni de drum sunt inundate sau surpate, din cauza fenomenelor meteo din ultimele zile. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Covasna, Marius Tolvaj, slt.a informat ca in 02.07.2018, la…

- Patru persoane au fost transportate la spital cu ambulantele, dupa ce un microbuz s-a rasturnat pe DN 14, la iesire din Tarnava catre Copsa Mica, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU).In microbuz se aflau opt pasageri si soferul, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean…

- Un barbat a ramas incarcerat in masina, joi dupa-amiaza, dupa ce un copac a cazut peste autoturism, in municipiul Barlad, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Purtatorul de cuvant al institutiei, Petru Iftene, a declarat ca la fata locului s-a deplasat un…

- Doua femei si un barbat au ajuns la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Sibiu dupa ce au fost raniti intr-un accident rutier care a avut loc in municipiu, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Ramona Nistor. Potrivit sursei citate, cele trei persoane…

- Un camion incarcat cu cherestea a fost cuprins de flacari, , vineri, pe DN 13 A, in localitatea harghiteana Praid. Șoferul a fost atenționat de ceilalți participanți la trafic ca din autovehiculul pe care il conduce iese fum. Nu s-au inregistrat victime, dar traficul este blocat.Purtatorul…

- Aproape 1.500 de familii din judetul Mures au ramas, duminica, fara energie electrica, in urma unor avarii produse de vantul puternic, mai multe echipe ale distribuitorului fiind pe teren pentru remedierea defectiunilor, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Un autoturism in care se aflau trei persoane, condus de un cetatean german, a fost lovit, luni, de un tren Regio care circula pe relatia Timisoara - Jimbolia si in care se aflau in jur de 100 de pasageri. Reprezentanti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis au mentionat, pentru…