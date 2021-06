Bistriţa-Năsăud: Ioan Oltean spune că a scăpat de dosarele DNA şi că a înlăturat termenul de "penal" care i s-a atribuit Fostul deputat de Bistrita-Nasaud Ioan Oltean, cel care a condus timp de un sfert de veac organizatia judeteana a PD, apoi a PDL, a anuntat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca a scapat de toate cele patru dosare pe care Directia Nationala Anticoruptie i le-a deschis in perioada 2013-2015, dintre care doar unul a ajuns in instanta, si considera ca, astfel, a inlaturat termenul de "penal" care ii fusese atribuit. Oltean a declarat ca a iesit public sa anunte modul in care s-au finalizat toate dosarele din respect pentru cei care, de-a lungul timpului, au avut incredere in el, adaugand… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

