- Un incendiu a izbucnit, vineri seara, la o hala din interiorul unui service auto, in apropierea DN 17 C, in judetul Bistrita-Nasaud. Traficul a fost oprit pe ambele sensuri de mers. Cauza izbucnirii incendiului urmeaza a fi stabilita de pompieri. UPDATE - ”In incendiu a ars hala cu utilajele…

- Traficul rutier este restricționat, joi dimineața, in București, intre Șoseaua Vitan Barzești și Splaiul Unirii, dupa ce mai multe mașini s-au ciocnit. Brigada Rutiera anunța ca traficul este...

- Traficul rutier a fost ingreunat pe DN 2L Tisita-Panciu, in orasul Panciu, judetul Vrancea, din cauza bradului de Craciun amplasat intr-o intersectie. Politistii au sanctionat firma responsabila si au chemat o echipa a acesteia, care a toaletat pomul, circulatia desfasurandu-se acum in conditii normale.…

- La data de 26 noiembrie 2021, in jurul orei 19.20, un tanar, in varsta de 24 ani, care conducea un autovehicul pe DN1, ieșire din localitatea Olteț catre Fagaraș, a surprins și accidentat un pieton, respectiv o femeie, in varsta de 80 ani. Cadrele medicale aflate la fața locului efectueaza manevrele…

- Inca o profesoara din Bistrita-Nasaud si-a pierdut viata din cauza unei forme grave de Covid-19. Ana-Maria Cocis a murit la doar 55 de ani, la Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita, unde era internata.

- 460.769 de masini Volvo, modele mai vechi, sunt rechemate in service din cauza airbagurilor defecte care ar putea fi letale in cazul unui accident, relateaza Reuters, potrivit News.ro . Printre modelele afectate ele se numara S80 din 2001-2006 și S60 din 2001-2009. Mașinile au fost fabricate in perioada…