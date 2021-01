Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 51 de ani, din localitatea Țuglui a fost ucisa astazi, de fratele sau. Potrivit polițiștilor doljeni, barbatul a fost prins in scurt timp de la comiterea faptei. Potrivit reprezentanților IPJ Dolj, femeia a fost ucisa in locuința sa din localitatea Țuglui. Autorul omorului ar fi un barbat…

- Un instructor auto a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Neamț dupa ce ar fi primit mita 800 de euro de la o persoana careia i-a promis ca va interveni pe langa funcționari ca sa obțina in mod fraudulos permisul de conducere, potrivit Mediafax. Potrivit…

- Barbatul din satul Pietroasa, comuna Varteșcoiu, care luna trecuta și-a injunghiat concubina in spate, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea pentru savarșirea infracțiunii de violența in familie sub forma tentativei la omor. Fapta a fost comisa in dupa-amiaza…

- Mai multi angajati ai Romsilva din Bacau au fost trimisi in judecata de procurorii DNA pentru luare de mita, unii fiind plasati in arest la domiciliu, altii sub control judiciar, potrivit news.ro.Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Bacau au dispus…

- Sapte angajati din cadrul Romsilva Bacau au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care sunt acuzati de luare de mita. Potrivit unui comunicat al DNA, transmis joi AGERPRES, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial…

- Parchetul General a anuntat, miercuri, trimiterea in judecata a patru persoane pentru evaziune fiscala cu prejudiciu estimat la 5 milioane de lei. Firmele, administrate de unul dintre inculpati, au inregistrat operatiuni fictive, potrivit news.ro.”Procurorii din cadrul Sectiei de urmarire…